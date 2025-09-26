CALADAROLA – Caldarola, sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area ex Spitfire, affacciata sul lago di Caccamo in località Madonna della Croce. L’intervento, finanziato con 684.250 euro nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al Pnrr per il sisma 2016, di cui l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha appena liquidato il secondo acconto da 178.500, sta trasformando un’area da tempo abbandonata in un nuovo polo per servizi turistici e culturali intercomunali.



«La rinascita dell’ex Spitfire rappresenta un passo importante per la valorizzazione del lago e per l’intero comprensorio, che potrà contare su una struttura moderna, funzionale e integrata nel paesaggio – spiega il commissario alla ricostruzione sisma 2016-. Importante per il risultato anche in questo caso la sinergia positiva tra Comune, Usr e la Regione Marche».



Il progetto ha previsto la demolizione e la ricostruzione degli immobili esistenti, un tempo adibiti a bar, cucina e pista da ballo, oltre alla rigenerazione del parco circostante.

L’obiettivo è restituire al territorio un luogo di aggregazione e attrattività, nel rispetto del paesaggio e della sostenibilità ambientale.

La nuova struttura pluriuso, realizzata in legno e cemento armato, è predisposta per future chiusure perimetrali. Il bar e la cucina sono stati completamente ricostruiti, dotati di impianti elettrici e termici alimentati da pannelli fotovoltaici. Anche le aree esterne sono state ripensate, con nuovi viali in cemento bocciardato, zone verdi e recinzioni di sicurezza lungo il lago.