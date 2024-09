MACERATA – Una giovane donna è morta dopo un violentissimo scontro tra due auto. L’incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno di oggi lungo la Carrareccia, non lontano dalla rotatoria di fronte alla sede della Banca di Macerata.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di ricostruzione: a scontrarsi sono state una Lancia Ypsilon vecchio modello e una Range Rover. L’impatto è stato frontale-laterale e ad avere la peggio è stata la giovane – 37 anni – alla guida della Ypsilon, le cui condizioni sono apparse subito gravissime. La donna è stata trasportata in eliambulanza a Torrette, ma per non c’è stato nulla da fare. E’ morta poco dopo.

La ragazza aveva subito perso conoscenza e i medici erano subito intervenuti per cercare di stabilizzarla, prima di caricarla sull’eliambulanza, che è atterrata poco lontano dal punto dell’incidente. Distrutta la Lancia, illeso il conducente della Range Rover. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118.