Tragedia sfiorata a BorgoRodi, Ancona: un enorme albero si è abbattuto poco fa sulla strada, travolgendo una cancellata. Salva una bimba, che camminava sul marciapiede, allontanata appena in tempo dal papà. La piccola è rimasta leggermente ferita, ora in ospedale.

Il Comune di Ancona, pochi minuti fa, ha diffuso una nota stampa: “In riferimento alla palma caduta questa mattina in via Rodi è opportuno precisare che la palma era privata e insisteva su un giardino privato – fanno sapere da Palazzo del Popolo -. L’obbligo della cura e manutenzione della stessa era ed è in capo al privato. Confortante la notizia che la bambina che passava sul posto con il padre non abbia avuto alcun danno fisico significativo”.