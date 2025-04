OSIMO – Presentate le liste per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio nei due comuni che nelle Marche andranno al voto: Osimo e Sant’Elpidio a Mare. Sette in totale i candidati sindaco nei due comuni, tre per Osimo e quattro per Sant’Elpidio a Mare.



A Osimo in corsa per il centrosinistra si presenta Michela Glorio, otto le liste che la sostengono. Con Fratelli d’Italia si presenta Michela Staffolani, sostenuta da altre due liste. Torna a candidarsi anche l’ex sindaco di centrodestra, Francesco Pirani, tre le liste civiche che lo appoggiano. Non si candidata invece Dino Latini. Il presidente del Consiglio regionale delle Marche, nonostante cinque liste civiche pronte, ha scelto di sfilarsi dalla corsa.



Quattro i candidati per la carica di sindaco a Sant’Elpidio. Per il centrodestra corre Jonathan Calcinari, con lui sette liste. Otto le liste per Rossano Orsiri, alla guida di una coalizione sostenuta tra gli altri da PD e Forza Italia, che non presentano i simboli. Due le civiche che sosterranno Enrico Piermartiri, mentre Mirko Romanelli corre alla guida di tre liste di centrosinistra.