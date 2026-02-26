Cento detenuti in più rispetto alla capienza massima negli istituti penitenziari delle Marche (931 a fronte di 831 posti) per un tasso di affollamento del 112% che diventa 155% a Pesaro Villa Fastiggi (242 su 156 posti) e 137,1% ad Ancona Montacuto (351 su 256). I dati emergono da un monitoraggio compiuto dal capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale Andrea Nobili con un percorso che si è snodato tra le sei strutture nelle Marche (comprendenti anche Ancona Barcaglione, Ascoli Piceno Marino del Tronto, Fermo Fossombrone) e la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Macerata Feltria che dispone di 20 posti ma per la quale ci sono 18 persone in lista d’attesa.

I risultati del monitoraggio sono stati presentati a Palazzo delle Marche ad Ancona, da Nobili e da Gianluca Carrabs, della direzione nazionale Europa Verde. In videocollegamento il parlamentare di Avs Devis Dori ha annunciato un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio sulle carceri italiane, con focus su quelle marchigiane, per chiedere misure per alleggerire la situazione “drammatica per sovraffollamento e suicidi”: “le opposizioni di centrosinistra chiedono interventi efficaci rispetto al tema delle carceri: in tre anni il governo Meloni sul tema non ha fatto nulla”.

Dal monitoraggio, ha detto Nobili, penalista specializzato in diritto penitenziario, ex Garante regionale dei diritti, emergono criticità di “sovraffollamento, salute mentale e assistenza sanitaria”. Detenuti oltre la capienza anche ad Ascoli Piceno (106 su 103 posti; 103%) e Fermo (65 su 50; 130%) mentre a Barcaglione e Fossombrone la situazione è più “equilibrata”. Tra gli elementi “preoccupanto” anche i 28 tentati suicidi nell’ultimo anno, i 104 altri casi di autolesionismo e i 140 detenuti tossicodipendenti negli istituti. Il monitoraggio evidenzia la presenza di 542 agenti di penitenziaria per una copertura dell’83% rispetto agli assegnati, di 11 educatori e 14 psichiatri “insufficienti per oltre mille detenuti”; nell’ultimo anno un detenuto è morto suicida e ci sono stati quattro decessi a cui si è aggiunto nei giorni scorsi un 23enne nel carcere di Ascoli Piceno.

A fronte di questo quadro Alleanza Verdi Sinistra indica alcune priorità, anche per la Regione, tra cui il rafforzamento della salute mentale, dipendenze e continuità terapeutica, l’integrazione dei servizi penitenziari con quelli territoriali, la revisione della legge 28/2008 per una programmazione pluriennale stabile al posto di “bandi episodici” e l’aumento d educatori e operatori trattamentali.