“Oggi a Roma insieme al Commissario Castelli ci siamo confrontati sull’andamento della ricostruzione e abbiamo fatto il punto sulle questioni cogenti. Prosegue e cresce l’andamento della ricostruzione privata, per la quale i pagamenti nel 2024 hanno segnato un nuovo record superando 1 miliardo e 100 milioni di euro”. Lo spiega con un post sui social il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli riferendo dell’incontro con il Commissario per la ricostruzione.



“Ci siamo confrontati sugli indirizzi strategici per definire il futuro Piano delle opere pubbliche. Il 2025, inoltre, segnerà – assicura il governatore – l’avvio della ricostruzione sisma delle aree colpite dal terremoto di Ancona 2022. Abbiamo dedicato una riflessione su come proteggere le Marche e le nostre comunità dai potenziali rischi connessi alla fine del Superbonus, fermi nelle decisioni intraprese e volti a garantire massima trasparenza nei sub appalti e nei flussi della manodopera”. Dunque “prosegue il lavoro per la ricostruzione dei nostri territori e la crescita impressa in questi anni, un’opera complessa e prioritaria per la nostra regione”.