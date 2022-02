ANCONA – I due ori olimpici che tutto il mondo ci invidia insieme al Palaindoor di Ancona. Il nostro Gimbo Tamberi, oro olimpico nel salto in alto, e Marcell Jacobs, il velocista che ha fatto doppietta in Giappone, vincendo l’oro nei 100 metri piani e poi nella staffetta 4×100, si sono ritrovati per la prima volta insieme nello stesso palazzetto a sei mesi di distanza dalla magica giornata di Tokyo, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2022.



Questa mattina Tamberi che, come annunciato già nei giorni scorsi, non gareggerà, è comunque sceso in pista per salutare Jacobs e ha addirittura provato uno start vicino all’amico e compagno di squadra durante l’allenamento.

Domani Jacobs sarà invece in gara alle 16,30.