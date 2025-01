FERMO – Un algerino, pluripregiudicato per numerosi reati contro la persona e il patrimonio, per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, per tentato omicidio doloso e per reati in materia di stupefacenti è tornato ieri ad agitare i residenti nel quartiere di Lido Tre Archi a Fermo.

L’uomo prima ha dato in escandescenza per strada poi si è barricato in casa urlando dal balcone.



Verso le ore 18 di ieri, a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini sono intervenuti gli agenti della Volante. Riconosciuto il trentenne, reputato pericoloso perchè spesso armato di coltello, i poliziotti prima di intervenire hanno chiesto rinforzi di altre Volanti e della Squadra Mobile. Giunti sul posto l’uomo è stato riportato alla calma ed è stato affidato al personale medico del 118 per le cure del caso.



L’uomo già nella primavera scorsa si era barricato in casa per oltre 24 ore minacciando tutti i suoi familiari e inveendo dalla finestra. Inoltre a maggio scorso, aveva rubato un’auto nuova da un concessionario e dopo aver creato il panico durante la fuga, si schiantò contro un’auto della Polizia.