FERMO – Sottoponeva da almeno due anni, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la giovane compagna a reiterati comportamenti molesti e aggressivi per motivi di presunta gelosia. Nell’ambito di specifici servizi, i carabinieri di Pedaso hanno fatto scattare il ‘Codice Rosso’ per proteggere la donna e hanno denunciato un ragazzo, di origine albanese, alla Procura di Fermo, per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Nel corso di ulteriori accertamenti preventivi e repressivi, i carabinieri di Servigliano hanno fatto denunciato per lesioni personali, aggravate e minaccia un 50enne bulgaro che, durante una lite condominiale con un residente 64enne di Montappone, lo aveva minacciato per poi passare alle vie di fatto, colpendolo al costato con un bastone. Il 64enne era stato curato in ospedale con cinque giorni di prognosi.