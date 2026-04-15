PESARO – È stato chiesto l’ergastolo per Ezio Di Levrano accusato del femminicidio della moglie Ana Cristina Duarte Correia. La donna fu uccisa in casa, a Saltara di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, il 7 settembre 2024. Il PM che ha inoltre chiesto l’isolamento diurno per tre mesi. Di Levrano, reo confesso, colpì la moglie con otto coltellate mentre in casa erano presenti anche i tre figli minorenni.



Nel corso della requisitoria in Corte d’Assise a Pesaro, il pm ha ricostruito i tragici momenti di quella notte chiedendo l’applicazione di diverse aggravanti: crudeltà, presenza dei figli, futili motivi e maltrattamento, questo senza il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ana Cristina sarebbe stata uccisa per gelosia, in un contrsto di costanti maltrattamenti raccolti in denunce e sommarie informazioni. Prossima udienza il 13 maggio con l’arringa del difensore dell’imputato, la sentenza è invece attesa per il 10 giugno







