ANCONA – Dopo lo spaventoso incendio in galleria divampato ieri pomeriggio sulla Statale 77, all’altezza di Serravalle di Chienti, sono in corso da parte dei tecnici Anas le attività necessarie per riaprire la strada, al momento chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli da Serravalle di Chienti e Colfiorito, tra Marche e Umbria. Ieri pomeriggio, sotto la galleria “Varano” ha preso fuoco una vettura: il rogo ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza da rendere necessaria la chiusura, fa sapere Anas. L’allarme era scattato verso le 17: sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco per trarre in salvo gli occupanti delle auto che transitavano in quel momento, rimasti bloccati dal fumo. Sono state soccorse 16 persone dal 118. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e l’Anas.

Al momento il traffico in direzione Foligno è deviato sul vecchio tracciato della SS77 con uscita obbligatoria allo svincolo di Serravalle e rientro allo svincolo di Colfiorito. Per il traffico in direzione Civitanova Marche è in fase di allestimento l’uscita obbligatoria a Colfiorito con rientro a Serravalle.