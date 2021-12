ANCONA – Nessuna nuova vittima e ricoveri in calo come accaduto anche venerdì: buono lo scenario di Natale per l’andamento dell’epidemia nelle Marche. Nelle ultime 24 ore i ricoverati sono 220, due in meno rispetto a ieri e proprio nei reparti di terapia intensiva dove i degenti sono in totale 36, mentre sono 31 le persone positive che vengono assistite nei pronto soccorso.

Nelle ultime 24 ore boom di tamponi nelle Marche: sono stati scoperti nuovi 890 positivi, di cui 190 con sintomi, ma su più di 12 mila tamponi effettuati, con un rapporto positivi/testati del 7,3% mentre l’incidenza sale ancora: si tratta di 355 casi ogni centomila abitanti (ieri era a 343).

La fascia d’età più colpita è quella tra i 25 e i 44 anni. La provincia con più casi, ma anche la più popolosa è quella di Ancona. Ieri il sindaco di Civitanova ha lanciato un appello alla cittadinanza per una massima attenzione per non far collassare le strutture ospedaliere:

“Già il nostro reparto di Medicina d’Urgenza è stato riconvertito in Medicina di urgenza Covid dalla dottoressa Daniela Corsi”, direttore dell’area vasta 3.