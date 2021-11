CHIARAVALLE – L’omicidio di Emma Grilli, 85 anni, di Chiaravalle nel 2018: per il vicino di casa Maurizio Marinangeli l’ergastolo è stato confermato dalla Corte d’Assise d’Appello. Avrebbe ucciso la donna per rapina: alcuni gioielli erano stati venduti dallo stesso Marinangeli in un Compro Oro. Secondo l’accusa l’uomo, affetto da ludopatia, avrebbe accoltellato con 43 colpi l’anziana per soldi, per continuare a giocare. Marinangeli nelle dichiarazioni spontanee ha sostenuto ancora la sua innocenza.