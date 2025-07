Ad Apiro è stata inaugurata la nuova casa di riposo per anziani, una struttura moderna e sicura realizzata grazie ad un ’intervento, da 2,5 milioni di euro,finanziato per più della metà dal Piano Complementare al PNRR per le aree terremotate e per il resto con risorse comunali, tra cui il lascito della famiglia Rossi. La struttura potrà ospitare 34 anziani, dieci in più rispetto al passato, e aprirà alla comunità i suoi spazi, come chiostro e cortile, per favorire socialità e incontro.