È stato il piccolo gioiello del Teatro di Caldarola adospitare questa mattina la cerimonia provinciale del 251° Anniversario diFondazione della Guardia di Finanza.

BILANCIO OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 MAGGIO 2025 GdiF:

IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITÀ A TUTELA DI CITTADINI E IMPRESE Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di finanza di Macerata ha eseguito oltre 3.400 di interventi e circa 840 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

CONTRASTO DELLE FRODI E DELL’EVASIONE FISCALE Le attività ispettive svolte dai finanzieri maceratesi hanno consentito di individuare 49 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 365 lavoratori in “nero” o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 83. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni e disponibilità finanziarie costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 6,5 milioni di euro. Sono state avanzate 19 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. Sono stati eseguiti 18 interventi in materia di accise e 7 nel settore doganale. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare oltre 4,6 milioni di prodotti “accessori ai tabacchi da fumo”, riferibili ad un peso di tabacco equivalente pari a circa kg. 230, accertati consumati in frode o sottoposti a sequestro, e alla denuncia di 2 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire e sottoporre a sequestro amministrativo n. 2 apparecchi terminali (cc.dd. totem), in quanto non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, dell’art. 110 del TULPS.

1 TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA L’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Le direttive impartite sono orientate, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito le fiamme gialle di Macerata hanno eseguito 92 interventi per verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 21 milioni di euro. Elevata attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. Al riguardo, i Reparti del Corpo maceratesi hanno condotto 4 interventi, accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per oltre 124.000 euro, operando sequestri per circa 7.300 euro. Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 154 interventi, di cui 60 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha consentito complessivamente di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 6,2 milioni di euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale superano i 35 milioni di euro. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite 109 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 76 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 23 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per più di 2,6 milioni di euro. Significativa è la cooperazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 8 indagini che hanno portato alla denuncia di 10 responsabili e ad avanzare proposte di sequestro per oltre 7,6 milioni di euro. In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 59,8 milioni di euro. L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti, ha condotto alla denuncia di 7 persone e al sequestro di disponibilità per circa 76.500 euro.

2 CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a impedire le infiltrazioni criminali nell'economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’investigazione di flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, i Reparti della Guardia di finanza di Macerata hanno eseguito 303 interventi, che hanno portato alla denuncia di 20 persone e ad avanzare proposte di sequestro di beni per oltre 3,1 milioni di euro e al sequestro di disponibilità finanziarie e di beni immobili per circa euro 76.350. È proseguita, altresì, l’azione del Corpo – a tutela dei risparmiatori – volta all’individuazione di ogni forma di abusivismo bancario e finanziario, realizzate prevalentemente mediante canali telematici e sempre più innovativi strumenti digitali, con la denuncia di 2 soggetti. Sono stati eseguiti controlli sulla circolazione della valuta con l’accertamento di 84 violazioni nonché il sequestro di valuta, titoli e certificati contraffatti per circa 33.500 euro. In materia di reati societari e del codice della crisi d’impresa, sono stati denunciati 7 soggetti ed effettuati sequestri per circa 66.700 euro mentre con riferimento alle condotte di usura ed estorsione è stato denunciato 1 soggetto ed effettuato un sequestro per euro 60.000. In applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono state svolte 10 indagini nell’ambito delle quali sono stati segnalati 16 soggetti giuridici, con l’esecuzione di sequestri per euro 680.000. Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state concluse 11 indagini. Le connesse investigazioni patrimoniali hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di oltre 970.000 euro. Sono stati eseguiti, poi, 2.700 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (2.667) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. Nel periodo in esame, i dipendenti Reparti del Corpo hanno sequestrato circa kg. 295 di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da marijuana (kg. 258,6), hashish (Kg. 34,4) e cocaina (kg. 1,6), denunciando all’A.G. 48 soggetti (di cui 10 in stato di arresto) e segnalandone 94 ai Prefetti. Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio e dei mezzi navali, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.

3 In proposito, si evidenzia che, nel periodo considerato dal presente bilancio, sono state impiegate 2.068 pattuglie. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 94 interventi, sviluppate 44 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 27 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro circa 575.000 prodotti contraffatti o non sicuri. L’attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri tramite vetrine online ha consentito l’oscuramento di un sito internet. OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA Nel quadro della più ampia missione di concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese, la Guardia di finanza assicura un’efficace azione di contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti, rifiuti, armi ed esseri umani, spesso di dimensioni internazionali. Inoltre, la Guardia di finanza, quale Forza di Polizia e Corpo armato dello Stato, è annoverata tra le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile ed è chiamata quindi a concorrere per fronteggiare calamità e disastri naturali nonché a fornire il proprio apporto per eventi straordinari, che richiedono un intervento di carattere eccezionale dell’apparato statale. L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”. In merito, nel 2024, la Guardia di finanza di Macerata ha impiegato complessive 447 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che prosegue ininterrotto anche nel 2025, ha portato ad un impiego complessivo di 136 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.