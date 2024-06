MONTEGIORGIO – Rapina nella notte a Montegiorgio, nel Fermano. Una coppia è stata aggredita e picchiata da due malviventi, che si sono introdotti nella loro abitazione.



Intorno alle 4.30 i banditi si introducono nell’appartamento lungo la Provinciale Faleriense dove la coppia vive con due figli piccoli, il padrone di casa però si accorge della loro presenza e reagisce. L’uomo viene subito aggredito dai rapinatori che poi si danno alla fuga, ferita anche la moglie, accorsa in sua difesa.



Per fortuna le condizioni della coppia, accompagnata all’ospedale in codice giallo, non sono gravi. Incolumi i figli. Sul posto, dopo la chiamata al 112, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio titolari delle indagini.