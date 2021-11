ANCONA – È nuovo boom di positivi nelle Marche sono 361 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore, l’11% dei 3283 tamponi effettuati nel percorso diagnostico e di screening con l’incidenza su 100mila abitanti che slitta a 137,33. A registrare il maggior numero di nuovi positivi è la provincia di Ancona con 119 casi, seguita da Fermo 63, Ascoli Piceno, 60, Macerata 59 e Pesaro-Urbino 54, mentre 6 sono i positivi da fuori regione.



Dei nuovi contagi,è la fascia 25-44 anni a registrare il maggior numero di positivi, seguita dai 45-59 enni. Crescono di due i ricoverati totali negli ospedali marchigiani che ora sono 92, di cui 23 nelle terapie intensive. Attualmente il tasso di occupazione delle terapie intensive al 9% così come quello dei reparti non critici al 7% sono entrambi sotto le soglie d’allarme rispettivamente del 10% e 15% prevista per la zona bianca.

Otto sono invece i dimessi nell’ultima giornata. Gli ospiti di strutture territoriali sono 93 e 10 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Fortunatamente non si sono registrati nuovi decessi per covid nelle Marche, il totale delle vittime resta a quota 3.142