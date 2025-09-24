TREIA – Grazie al coordinamento svolto dalla Struttura Commissariale si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento di consolidamento e restauro di tratti di mura castellane, previsto nell’Ordinanza Speciale n. 83/2024 nel quadro degli interventi urgenti di ricostruzione e di recupero per il Comune di Treia.



Il progetto di recupero e consolidamento interessa diversi tratti delle antiche mura di cinta castellane che rappresentano un grande valore identitario e simbolico per la comunità locale. Nel dettaglio gli interventi comprenderanno l’arco, il parapetto della scala e lo sperone in Viale Diaz, un tratto di muratura sempre in Viale Diaz, un segmento di cinta muraria in Viale Oberdan, oltre a ulteriori tratti individuati nel corso delle indagini e dei rilievi tecnici preliminari e inseriti nel progetto come “Tratto 1 bis” e “Tratto 2 bis”, compreso il giardino pubblico sovrastante le mura.



L’investimento complessivo ammonta a 874.953,81 euro e prevede un programma di consolidamento strutturale volto a preservare le caratteristiche architettoniche originali delle murature danneggiate dagli eventi calamitosi del 2016 e dal progressivo degrado, mediante un serie di interventi di pulitura, recupero e restauro architettonico. Con il parere favorevole di congruità economica espresso anche dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, l’intervento può ora proseguire verso la fase esecutiva.



«La valorizzazione e la messa in sicurezza delle mura storiche di Treia – ha dichiarato il Commissario Straordinario alla Ricostruzione – rappresentano non solo un investimento in termini di tutela architettonica, ma anche un segnale concreto di attenzione verso la memoria e l’identità dei nostri borghi. Interventi come questo dimostrano quanto sia importante affiancare la ricostruzione delle aree colpite dal sisma a una visione di rigenerazione complessiva, capace di restituire alle comunità luoghi sicuri e di grande valore culturale. Un risultato reso possibile dal lavoro congiunto degli enti coinvolti e dal costante supporto della Struttura Commissariale».



L’Amministrazione comunale ha commentato: «Il Comune ha accelerato al massimo le procedure di propria competenza e siamo ora nella fase del progetto esecutivo. A breve speriamo di poter affidare i lavori entro fine anno. Un ringraziamento va ai progettisti e agli uffici che hanno lavorato per garantire tempi certi nella progettazione, come prevede l’ordinanza speciale».