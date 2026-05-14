Non abbassiamo la guardia sul cancro del colon retto, che come spiega il dottor Fava, Responsabile dell’unita di Gastroenterologia dell’IRCCS INRCA di Ancona, nonché Presidenre Regionale AIGO, Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri.
Nel servizio il punto su diagnosi e fattori di rischio, oltre a un’anticipazione sulla celiachia, problema sempre più frequente nella popolazione, a cui è dedicato il convegno del prossimo 6 giugno ad Ancona.
Tumori del colon e celiachia, il punto del dottor Fava dell’INRCA – VIDEO
Non abbassiamo la guardia sul cancro del colon retto, che come spiega il dottor Fava, Responsabile dell’unita di Gastroenterologia dell’IRCCS INRCA di Ancona, nonché Presidenre Regionale AIGO, Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri.