ANCONA – A distanza di 895 giorni dalla rimozione delle vecchie sedute, sono iniziate ieri le operazioni di montaggio dei nuovi arredi in corso Garibaldi ad Ancona. L’intervento, affidato all’impresa veneta Bellitalia per un costo di 105mila euro solo per la fornitura, prevede l’installazione di 24 panchine e 48 fioriere.

Gli operai hanno già posizionato i primi elementi partendo da piazza Cavour e proseguiranno verso piazza Roma e piazza della Repubblica entro la prossima settimana. Per preservare l’effetto sorpresa ed evitare danneggiamenti, gli arredi resteranno coperti dal cellophane fino al termine complessivo del cantiere.

Successivamente, Anconambiente si occuperà dell’installazione dei lampioni e dei faretti scenografici, seguiti dalla piantumazione di alberi e fiori. L’obiettivo dell’amministrazione è completare l’intera riqualificazione, dal costo totale di 475mila euro, entro il mese di giugno





.