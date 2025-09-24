MUCCIA – Aperto al traffico l’allaccio alla strada statale 209 “Valnerina” della bretella di Muccia (Macerata) , per il collegamento diretto alla strada statale della Val di Chienti (direttrice Foligno-Civitanova Marche).

L’intervento rientra nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Pedemontana delle Marche tra Fabriano (Ancona) e Muccia del progetto Quadrilatero.

La nuova bretella, della lunghezza complessiva di 1,2 chilometri, a due corsie, una per senso di marcia, permette di potenziare la viabilità di raccordo esistente, puntando a migliorare il collegamento tra le due statali e a incrementare gli standard di sicurezza stradale. L’intervento ha previsto la realizzazione di tre nuove intersezioni: la rampa di uscita dello svincolo di Muccia sud sulla Ss77Var, una rotatoria intermedia con via delle Piane e una rotatoria di collegamento con la Ss209 alla fine dell’asse stradale.



È stato inoltre eseguito un intervento di difesa spondale sul fiume Chienti per la messa in sicurezza da fenomeni di erosione e dissesto idrico. “Per consentire la ricucitura con la viabilità esistente, sono stati realizzati due tratti stradali complanari all’asse principale, a servizio delle abitazioni e fondi agricoli nella frazione Giove di Muccia, e una passerella pedonale di sovrappasso della strada, che sarà resa fruibile a conclusione delle operazioni di collaudo”, afferma la società Quadrilatero Marche-Umbria, controllata di Anas (Gruppo Fs italiane). (ANSA).