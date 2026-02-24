Per il 24 febbraio, data dell’inizio del conflitto russo-ucraino, sono molte le città marchigiane che hanno deciso di illuminare di giallo e di blu i propri monumenti e municipi, in solidarietà con Kiev. Secondo i think thank americani le perdite militari totali tra morti, feriti e dispersi di entrambi gli schieramenti hanno raggiunto circa 1,8 milioni di persone. Le vittime civili invece, secondo una stima parziale dell’Onu si attestano almeno tra 14.000 morti e 36.000 feriti.

