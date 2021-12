ANCONA – La Cabina di Coordinamento che gestisce il Fondo complementare al Pnrr per le Aree sisma 2009 e 2016, presieduta dal Commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, ha completato oggi la definizione del primo pacchetto di progetti del Fondo, relativi a “Città e borghi sicuri, sostenibili e connessi”, per un importo di 813 milioni di euro.

Tra i nuovi interventi il piano per la digitalizzazione dei due crateri, affidato ad Invitalia, e che vale 170 milioni di euro, la riqualificazione degli edifici pubblici, per 110 milioni di euro, le opere di rigenerazione urbana per 200 milioni di euro e investimenti nel settore turistico, sportivo e culturale, con una dotazione di 110 milioni di euro.

Le prime due Ordinanze che attuano i piani per la digitalizzazione e per l’efficienza energetica sono state firmate oggi stesso dal Commissario Legnini, mentre gli altri provvedimenti saranno varati subito dopo Natale. Per il 30 dicembre è stata convocata una nuova riunione della Cabina di Coordinamento per approvare i progetti della seconda misura del Fondo complementare, che valgono 800 milioni di euro, destinati in gran parte al sostegno dei nuovi investimenti delle imprese dei due crateri.