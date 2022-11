Una bomba inesplosa da cinque quintali sganciata nel 1944 da aerei Usa su un terreno adiacente all’attuale A14, dovrà essere rimossa a Pesaro.

A quel tempo, la zona era una via di fuga dell’esercito tedesco in ritirata.

L’operazione verrà eseguita domenica 4 dicembre dagli artificieri dell’Esercito provenienti da Bologna. Per farlo, almeno 900 residenti della zona di Case Bruciate saranno evacuati e portati al riparo al Vitrifrigo Arena. Lo ha deciso il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Non è escluso che durante il disinnesco dell’ordigno si decida di chiudere l’autostrada A14 che passa vicino. L’ordigno è stato rinvenuto proprio durante i lavori di bonifica preventiva per realizzare una rotatoria ‘compensativa ‘ad opera di Società Autostrade, in località Case Bruciate. Verrà attivato un numero di telefono a disposizione della cittadinanza per dare tutte le informazioni nei giorni precedenti l’evacuazione. L’area del rinvenimento della bomba è ora transennata e inavvicinabile.