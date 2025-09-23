Si apre il varco del centro storico per i mezzi da lavoro: un passo decisivo per la rinascita del centro storico di Visso, uno dei più suggestivi dell’Appennino, colpito duramente dalle scosse del 2016. . E' stato aperto il tunnel di via Galliano, una struttura metallica lunga 60 metri che consentirà di operare in sicurezza e di avviare i cantieri nel cuore del borgo. L’opera, finanziata con circa 500 mila euro dal struttura sisma 2016, è legata al recupero di Palazzo Priori e ha permesso di salvare gli edifici storici della via, evitando le demolizioni. Ora la ricostruzione dei palazzi che hanno fatto la storia di Visso e delle case può davvero partire.

