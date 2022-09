TRECASTELLI – Ritrovato il corpo di un bambino dai carabinieri di Senigallia in un campo adiacente al fiume Nevola nel comune di Trecastelli. Il ritrovamento è stato fatto a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino. Sull’identità si attendono ancora conferme ufficiali, ma il sospetto è che si tratti del piccolo Mattia Luconi il bimbo di 8 anni che i soccorritori stanno incessantemente cercando dalla tragica sera del 15 settembre quando il piccolo è stato strappato dalle braccia della mamma dall’onda di acqua e fango che li ha travolti mentre tentavano di mettersi in salvo. La donna era riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi a un albero ed è rimasta ricoverata fino a giovedì all’ospedale di Senigallia. Il corpicino è stato rinvenuto avvolto nel fango, le sue condizione non permettono un’identificazione immediata si dovrà quindi ricorrere all’esame del DNA che la Procura avrebbe già disposto.