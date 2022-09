ANCONA – Paura in Via XXV Aprile ad Ancona per una donna di 31 anni investita da un’auto. La signora è stata portata con un codice di media gravita’ all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto oltre ai sanitari della croce gialla anche la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.