ANCONA – Entra davvero nel vivo la campagna elettorale anche nelle Marche in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Ieri la chiusura delle liste uninominali e proporzionali di Camera e Senato con tutte le caselle ufficializzate e il deposito alla corte di appello di appello da parte di tutte le forze politiche e le coalizioni. Ormai è ufficiale tra l’altro che saranno tre gli assessori regionali della giunta Acquaroli in corsa per uno scranno a Roma e che potrebbero dunque lasciare Palazzo Raffaello. Si tratta del vicepresidente Mirco Carloni e dell’assessora alla cultura Giorgia Latini e dell’assessore alla ricostruzione post sisma e al bilancio Guido Castelli di Fratelli d’Italia.

Tra l’altro oggi, prima vera giornata di campagna elettorale calata di big nelle Marche per quanto riguarda il centro destra. La leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni presenterà i candidati delle Marche nell’appuntamento alle 18 in piazza Roma ad Ancona, (evento che tra l’altro seguiremo in diretta con le nostre telecamere), mentre appena due ore prima alle 16 a Pesaro, all’hotel Excelsior è atteso il leader della Lega Matteo Salvini che presenterà i candidati marchigiani per la Camera e il Senato. Giovedì mattina invece ad Ancona appuntamento per la stampa con il commissario regionale del Pd Losacco che presenterà ufficialmente i candidati dem in vista delle elezioni politiche per il nuovo governo, dopo le dimissioni del premier Draghi dello scorso 21 luglio.