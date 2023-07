TRENTO – Tragedia ieri pomeriggio sulle strade della Val Calamento in Trentino Alto Adige. A perdere la vita un motociclista 71enne di Roccafluvione (Ascoli Piceno), Nazzareno Villa. Assieme a lui, coinvolta nel sinistro, anche la moglie 61enne, rimasta ferita.

Secondo le prime ricostruzioni, Villa stava viaggiando a bordo della sua moto sulla strada del passo Manghen quando ha perso il controllo della moto, sembra a causa di un contatto con un’auto che procedeva in senso opposto.



L’urto ha fatto precipitare Villa e la moglie per alcuni metri sotto la strada. La donna è finita a terra mentre lui è stato scaraventato contro una roccia. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, che si sono protratti alcuni minuti, purtroppo non c’è stato nulla da fare.



La moglie è stata invece portata all’ospedale di Borgo Valsugana. Le sue condizioni non sarebbero gravi.