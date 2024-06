ANCONA – Urne aperte dalle 7 alle 23 di questa domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì per il secondo turno elettorale nei comuni con più di 15mila abitanti dove nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno dell’8 e 9 giugno. Nelle Marche si vota per i ballottaggi in tre comuni: Recanati, Urbino e Osimo e alle 12 l’adesione al voto degli aventi diritti è in calo.

Per quanto riguarda dunque l’affluenza alle 12 a Recanati aveva votato il 12,82% (al primo turno aveva votato il 20,87%). A Urbino il 18,34% (al primo turno aveva votato il 25,9%) a Osimo ha votato il 13,04%, aveva votato 19,90%.

Ad Osimo dove la sfida è tra Michela Glorio del centro sinistra e Francesco Pirani del centro destra, Recanati, dove invece a contendersi la poltrona di primo cittadino sono Emanuele Pepa del centro destra e il sindaco uscente Antonio Bravi del centro sinistra e poi Urbino che, pur essendo sotto i 15mila abitanti, essendo capoluogo va comunque al ballottaggio. Qui si affrontano il sindaco uscente Maurizio Gambini, con il centro destra e Federico Scaramucci per il centrosinistra.

La diretta su E’tv. Vi ricordiamo che domani dalle 15 saremo in diretta con lo Speciale “Le Città al Voto” in cui vi racconteremo in diretta dai comuni al voto l’andamento dello scrutinio attraverso le interviste, i dati e anche i messaggi in diretta che arriveranno alla nostra linea 3493918169.