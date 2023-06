ANCONA – Incidente poco prima di mezzogiorno, stamattina, lungo strada di Passo Varano all’incrocio con via Crocioni, quando una betoniera si è sfrenata in discesa ed è finita contro un palazzo.

Dalle prime informazioni acquisite, il conducente sarebbe rimasto incastrato all’interno della cabina del mezzo. L’impatto contro l’abitazione avrebbe provocato, tra l’altro, una fuga di gas e la rottura di una conduttura idrica. Pertanto i sanitari della Croce Gialla di Ancona, arrivati con ambulanza e automedica, hanno dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco prima di soccorrere l’uomo.

Sul posto sarebbe dovuta arrivare l’eliambulanza, ma non sarebbe potuta atterrare e quindi non decollata. Nel frattempo i pompieri hanno provveduto ad estrarre l’uomo, un 55enne di origine romena, dalla cabina con non poche difficoltà.

Il ferito è stato quindi affidato ai sanitari per il trasporto d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Il tratto interessato dall’incidente risulta chiuso, come comunicato dal Comune di Ancona.