ASCOLI PICENO – Un uomo di 51 anni è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere di Borgo Solestà ad Ascoli Piceno. In sella ad una moto percorreva via San Serafino da Montegranaro quando da una via laterale si è immessa sulla strada una vettura. L’impatto è stato inevitabile. Il centauro è finito contro la fiancata dell’auto ed è poi caduto a terra sbattendo la testa sul marciapiede.

Immediatamente è scattato l’allarme e sono giunti sul posto i sanitari del 118. I medici hanno valutato le condizioni e, tenuto conto del trauma cranico riportato e della dinamica dell’incidente, hanno deciso di trasferire il 51enne in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso.

Illeso il conducente dell’auto. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente hanno effettuato i rilievi di agenti della Polizia locale di Ascoli.