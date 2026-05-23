ANCONA – Una donna di 40 anni, senza dimora e con precedenti di polizia, è stata denunciata dai carabinieri di Moie di Maiolati Spontini per aver rapinato un anziano di 85 anni con il cosiddetto metodo dell’abbraccio.

All’inizio del mese, l’uomo stava tornando a piedi a casa quando la donna lo ha avvicinato fingendo di conoscerlo. Mentre lo toccava al viso e al collo, la vittima ha avvertito un forte odore acre che le ha provocato un momentaneo stato di confusione: la rapinatrice ne ha approfittato per sfilargli dal collo una collana d’oro del valore di circa due mila 500 euro, poi è fuggita.

I carabinieri, partendo dalla denuncia, hanno ricostruito l’accaduto attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, riuscendo a identificare e a deferire all’autorità giudiziaria la responsabile per rapina aggravata.