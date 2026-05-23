LORETO – Incendio nella prima mattinata di oggi in località Villa Papa, nel territorio comunale di Loreto. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Ancona e Osimo sul posto hanno domato il rogo che si era sviluppato in un’abitazione al secondo piano di una palazzina.

La persona presente all’interno dell’appartamento è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata presso l’ospedale di Torrette per accertamenti.

Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio. Sul posto anche i carabinieri.