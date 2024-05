FANO – Travolta e uccisa sulla strada. E’ morta così una donna di 56 anni, ieri notte, poco dopo le 23, attorno alle 23.15, in via VI strada a Bellocchi a Fano. Da quando ricostruito la donna stava camminando sul lato destro della corsia quando una Smart guidata da una 35enne fanese l’ha investita in pieno. L’auto è stata sequestrata, la conducente (negativa all’alcoltest) sarà denunciata per omicidio stradale.

Sul posto, dove è presente l’illuminazione pubblica ma oscurata in parte dalla folta vegetazione, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Cagli e i vigili del fuoco. La donna, morta praticamente sul colpo, era di origine albanese e risiedeva nelle vicinanze.