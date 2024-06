PEDASO – Un cadavere è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi sui binari ferroviari a Campofilone, in località Ponte Nina tra Cupra e Pedaso. La vittima, trovata priva di documenti di riconoscimento, è ancora in fase di identificazione. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di Stato della questura di Fermo. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le possibili piste per determinare le cause del decesso e l’identità della persona.

Il ritrovamento ha causato significativi disagi per i pendolari e i viaggiatori, con i treni che stanno subendo notevoli ritardi.