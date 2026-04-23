ANCONA – Il comune di Ancona conferirà il Ciriachino d’oro al Questore Cesare Capocasa “per l’altissimo senso dello Stato e l’elevato profilo istituzionale dimostrati alla guida della Questura di Ancona, distinguendosi nella gestione della sicurezza di eventi di rilevanza internazionale e contribuendo in modo determinante alla tutela della collettività e al prestigio della Città, dando lustro ad Ancona”.

Lo fa sapere il comune di Ancona in una nota precisando che insieme al premio a Capocasa che sarà consegnato il prossimo 4 maggio, in occasione della Festa del Patrono San Ciriaco, verranno assegnate anche cinque medaglie d’argento:

alla memoria dell’Ambasciatore Fabio Pigliapoco recentemente scomparso, “per la prestigiosa carriera diplomatica e il contributo di rilievo internazionale, ha onorato Ancona ai massimi livelli. Protagonista della cooperazione adriatico-ionica, lascia una eredità di pace e dedizione allo Stato;

alla Dott.ssa Susanna Contucci “per la guida competente del Pronto Soccorso di Torrette, assicurando tempestività e umanità anche nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria, dando lustro alla Città”;

alla Dott.ssa Arcangela Guerriri “per oltre quarant’anni di dedizione alla pediatria e alla prevenzione, accompagnando generazioni di famiglie e dando lustro alla Città”;

a Leonardo Sestilli “Tenore e sassofonista apprezzato, per lo straordinario talento musicale e il valore inclusivo di un percorso artistico sviluppato fin dalla più giovane età, trasformando le difficoltà in fonte di ispirazione e dando lustro alla Città nel panorama artistico nazionale”;

alla Società Sportiva Ancona Dolphins ”per oltre quarant’anni di attività nella promozione del football americano e per l’impegno educativo, sociale e inclusivo verso i giovani, punto di riferimento cittadino che dà lustro alla Città”.