Dal prelievo alla cura: la rivoluzione della Biobanca.

Marche Biobank è una biobanca senza scopo di lucro, prevalentemente orientata alle malattie rare. Nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, dedica la sua attività alla raccolta e conservazione di campioni biologici di persone affette da malattie rare e alla loro precisa caratterizzazione mediante strumentazioni innovative.

Inoltre Marche BioBank, come Officina Marchigiana per la Medicina di Precisione, è nodo pilota del Centro Nazionale Precision Care dedicato alle malattie rare promosso dalla Fondazione Heal Italia. HEAL Italia è il partenariato pubblico-privato finanziato dal PNRR finalizzato ad introdurre in maniera sistematica la Medicina di Precisione nel Servizio Sanitario Nazionale composto dalle Università di Urbino (UNIURB), Camerino (UNICAM) e Politecnica delle Marche (UNIVPM) insieme alle imprese DIATHEVA, DIATECH Pharmacogenetics e MIVELL, integrando competenze scientifiche e industriali, complementari e imprescindibili per una ricerca sostenibile che produca rapidamente prodotti medici più sicuri ed efficaci, colmi le lacune e annulli gli ostacoli allo sviluppo di opzioni terapeutiche per le condizioni più rare al mondo

Grazie a Marche Biobank ogni paziente, ogni cittadino può contribuire ad un progetto di ricerca, attraverso il conferimento del suo materiale biologico, così da accelerare il cambiamento nel sistema di diagnosi e cura. Le strutture ed i processi di Marche Biobank proteggono e valorizzano il collegamento unico e prezioso tra il campione ed i dati associati, nel rispetto della privacy del partecipante.