Dal prelievo alla cura: la rivoluzione della Biobanca.
Marche Biobank è una biobanca senza scopo di lucro, prevalentemente orientata alle malattie rare. Nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, dedica la sua attività alla raccolta e conservazione di campioni biologici di persone affette da malattie rare e alla loro precisa caratterizzazione mediante strumentazioni innovative.
Inoltre Marche BioBank, come Officina Marchigiana per la Medicina di Precisione, è nodo pilota del Centro Nazionale Precision Care dedicato alle malattie rare promosso dalla Fondazione Heal Italia. HEAL Italia è il partenariato pubblico-privato finanziato dal PNRR finalizzato ad introdurre in maniera sistematica la Medicina di Precisione nel Servizio Sanitario Nazionale composto dalle Università di Urbino (UNIURB), Camerino (UNICAM) e Politecnica delle Marche (UNIVPM) insieme alle imprese DIATHEVA, DIATECH Pharmacogenetics e MIVELL, integrando competenze scientifiche e industriali, complementari e imprescindibili per una ricerca sostenibile che produca rapidamente prodotti medici più sicuri ed efficaci, colmi le lacune e annulli gli ostacoli allo sviluppo di opzioni terapeutiche per le condizioni più rare al mondo
Grazie a Marche Biobank ogni paziente, ogni cittadino può contribuire ad un progetto di ricerca, attraverso il conferimento del suo materiale biologico, così da accelerare il cambiamento nel sistema di diagnosi e cura. Le strutture ed i processi di Marche Biobank proteggono e valorizzano il collegamento unico e prezioso tra il campione ed i dati associati, nel rispetto della privacy del partecipante.
Marche Biobank si pone al centro di un nuovo modello di ricerca che traduce le scoperte scientifiche in nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi e terapia, portando significativi benefici ai cittadini, ai ricercatori e all’intero ecosistema.