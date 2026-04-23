Promuovere modelli innovativi, contribuendo attivamente alla costruzione di un ecosistema europeo della conoscenza che sia aperto, collaborativo e sostenibile. Muove in questa direzione la “Spring Open Science School” dell’Università di Camerino, iniziativa dedicata alla formazione e alla ricerca in corso dal 20 al 24 aprile. Le attività sono state promosse nell’ambito di Kreativ Eu, l’alleanza tra undici atenei europei, che ha portato nella città camerte ricercatrici e ricercatori da dieci nazioni comunitarie.