La città di Macerata si riappropria di un altro “polmone verde” e di un luogo simbolo di ritrovo per intere generazioni. E’ stato riaperto sabato mattina, infatti, il bosco urbano del Sasso d’Italia dopo un importante intervento di riqualificazione volto a ripristinare la piena funzionalità e sicurezza dell’area e a valorizzarne la fruizione da parte di tutte le fasce d’età.

L’intervento ha riguardato in primo luogo la completa messa in sicurezza e il rinnovamento dell’area giochi, sono state installate nuove strutture ludiche inclusive, progettate per garantire accessibilità e partecipazione anche ai bambini con disabilità, promuovendo uno spazio realmente aperto a tutti. Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione dell’attività fisica all’aria aperta: è stato, infatti, realizzato un percorso attrezzato per attività sportive outdoor, integrato armoniosamente nel contesto naturale del bosco e pensato per incentivare stili di vita sani e sostenibili.

“La riapertura del bosco urbano del Sasso d’Italia rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio verde cittadino, offrendo alla comunità uno spazio rinnovato, sicuro, inclusivo e capace di coniugare natura, sport e socialità – ha spiegato il sindaco Sandro Parcaroli -. Particolare attenzione è stata riservata al verde con la piantumazione di diversi alberi, sono stati sistemati e migliorati i sentieri esistenti, al fine di renderli più sicuri, accessibili e facilmente percorribili ed è stata riqualificata anche l’area parcheggio”.

“Il progetto di riqualificazione del bosco urbano del Sasso d’Italia si inserisce in una visione di rigenerazione più ampia che, dopo i giardini Diaz recentemente riaperti, vedrà coinvolti anche il parco “Baden Powell” a Fontescodella e i giardini “Micheletti” del quartiere Le Vergini – ha aggiunto l’assessore con delega ai Parchi Pubblici Paolo Renna -. Il Sasso d’Italia, però, è un luogo simbolo per molti maceratesi, dove sono cresciute intere generazioni che oggi torna a essere fruibile da tutti, da chi vuole rilassarsi, da chi preferisce fare un po’ di sport, ammirando lo splendido panorama che si apre sulle nostre montagne. Ora, dopo la riqualificazione del chiosco avvenuta nei mesi scorsi, restituiamo alla città un luogo abbandonato per anni e di cui tutti sentivamo la mancanza, i cui interventi hanno interessato anche la strada che collega il parcheggio con il bosco urbano, di modo che le auto non saranno di intralcio ai residenti. Adesso aspettiamo famiglie e bambini per vivere tutti insieme il nostro bellissimo parco”.