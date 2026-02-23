ACQUAVIVE PICENA – Un incendio, ieri sera intorno 22, si è sprigionato all’interno di una canna fumaria e, alimentato dalle alte temperature, si è poi propagato anche ad alcune travi in legno di un’abitazione. Ad Acquaviva Picena è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno effettuato un accurato controllo dell’area interessata. Con l’ausilio di una termocamera è stato verificato che la temperatura fosse rientrata nei parametri di sicurezza, così da escludere la presenza di ulteriori focolai nascosti.

Successivamente si è proceduto alla verifica strutturale delle travi del tetto: per quelle più vicine alla canna fumaria è stato necessario tagliare la parte bruciata e puntellare il tetto con appositi sostegni. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco che, dopo il sopralluogo, ha disposto l’inaccessibilità del sottotetto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti.