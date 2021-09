Il Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo torna in presenza in questa edizione post covid dal 28 settembre al 2 ottobre. Con la massima attenzione alle normative anticontagio, la direzione artistica quest’anno è per la prima volta nelle mani di Antonio Spaccarotella, giovane maestro calabrese, titolare della cattedra di fisarmonica al conservatorio di musica di Catanzaro “P.I. Tchaikovsky” e direttore di produzione dell’Orchestra Filarmonica della Calabria. La sfida è quella di attirare un pubblico sempre più eterogeneo grazie ai tanti eventi collaterali ai concerti. Per info www.pifcastelfidardo.it