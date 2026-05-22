COMUNANZA – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Comunanza, nell’entroterra piceno. Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un escavatore mentre stava effettuando alcuni lavori in campagna.



Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Le condizioni del ferito sono apparse sin da subito estremamente gravi, ci sarebbe il rischio che possa perdere un braccio.



L’uomo è stato quindi trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Da quantosi apprende, ci sarebbe il rischio che possa perdere un braccio a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

