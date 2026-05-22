FERMO – Erano specializzati in raggiri finanziari e compravendite illecite ma sono stati smascherati dai carabinieri di Fermo. Al termine di una complessa indagine avviata dopo la querela di un residente vittima di una truffa legata alla compravendita di un veicolo, i carabinieri fermani hanno denunciato tre cittadini di origini rumene, due uomini di 30 e 28 anni e una donna di 26 anni.



I tre, dopo aver pattuito con la vittima l’acquisto di un’auto per la somma di 16mila euro, hanno simulato il pagamento esibendo una falsa ricevuta di bonifico istantaneo, riuscendo così a farsi intestare il mezzo con l’inganno. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e alle individuazioni fotografiche, i carabinieri sono risaliti all’identità dei truffatori. L’operazione ha assunto un rilievo internazionale: a seguito del sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria di Fermo, il veicolo è stato rintracciato in una città romena grazie alla sinergia con il servizio per la cooperazione Internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale. L’auto è stata posta sotto sequestro dalla polizia romena in attesa di essere restituita al legittimo proprietario