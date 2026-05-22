ASCOLI PICENO – Una carambola di automezzi si è verificata nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A14 in direzione nord al km 296, nel territorio di Cupra Marittima.



Secondo quanto è stato possibile ricostruire dalla Polizia autostradale, all’uscita della galleria San Basso una Fiat Bravo è piombata su una fila di mezzi in fase di rallentamento a causa di lavori in corso. Un impatto violento che ha coinvolto, in successione, un furgone cabinato-furgonato, un’Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda.



Il conducente della Bravo ha riportato lesioni importanti tanto che è stato preso in carico in codice rosso dall’eliambulanza atterrata nel campo sportivo di Pedaso ed è quindi ripartita verso l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.



Feriti anche due occupanti del furgone, operai di una ditta edile; sono stati entrambi trasferiti all’ospedale di San Benedetto del Tronto in condizioni non gravi. Il personale del 118, giunto con diverse ambulanze, ha assistito anche la donna che guidava la Fiat Panda. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto.