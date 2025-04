PESARO – Intitolare il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Foglia a Papa Francesco, come segno di riconoscimento per il suo messaggio di pace, fraternità e attenzione verso gli ultimi che ha sempre promosso durante i suoi 12 anni di pontificato. È la proposta del sindaco di Pesaro Andrea Biancani: “A volte bisogna riflettere a lungo, altre volte è giusto ascoltare l’istinto. E il mio istinto, oggi, mi suggerisce che questa potrebbe essere una scelta bella e significativa per la città – ha scritto sui social –. Nei prossimi giorni proporrò l’intitolazione del nuovo ponte ciclopedonale sul Foglia a Papa Francesco”.

Una scelta non casuale che vede il ponte “non solo come semplice infrastruttura, ma come simbolo. Unisce, avvicina, crea collegamenti. È passaggio, dialogo, futuro ma soprattutto identifica quello che è stata la figura di Papa Francesco per tutti noi, un promotore di pace e fratellanza. Una figura che ha rappresentato un ‘ponte’ di collegamento tra popoli e religioni”. Biancani ha citato alcune frasi di Bergoglio, proprio relative alla costruzione di ponti, dinanzi a coloro che innalzano muri.