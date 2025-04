MACERATA – Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per vilipendio in concorso i due giovani, rispettivamente di 27 e 24 anni, di origini camerunensi autori di un video choc registrato venerdì sera dinanzi alla Questura di Macerata. In primis i due, avvicinandosi alla Volante della Polizia, hanno proferito frasi di scherno nei confronti della vettura e, quindi, anche di ciò che essa rappresenta. Poi si sono rivolti alla premier Giorgia Meloni, con una particolare allusione alla figlia, e al vicepremier Matteo Salvini, affermando di “bere, mangiare gratis e di non pagare l’affitto”, per arrivare ad ulteriori volgarità all’indirizzo delle “ragazze italiane”.

Il video è stato pubblicato il giorno di Pasqua ed è diventato virale sui social. I due sono risultati in regola con le norme sul soggiorno: il primo è titolare di un permesso di lungo soggiorno, il secondo di un permesso a seguito di richiesta di asilo. Il 27enne, tra l’altro, è un calciatore di una squadra dilettantistica del Maceratese e il club, dopo le affermazioni del tesserato, si è subito dissociato, annunciando di rescindere il contratto.

Dopo l’attività investigativa condotta dalla Digos, i due sono stati individuati a partire dal soggetto ripreso nel video e grazie al supporto della Polizia scientifica. Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati gli indumenti e i telefoni cellulari, in collaborazione con la Polizia postale e della Sicurezza cibernetica, che procederà per gli aspetti di specifica competenza.