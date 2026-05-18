SANT’ELPIDIO A MARE – “E’ stato un qualcosa che mi segnerà per tutta la vita e spero che i pazienti che abbiamo gestito, ora abbiano il miglior decorso possibile”. Alessandro Misericordia, 33enne di Sant’Elpidio a Mare (Fermo), medico specializzando in medicina interna all’ospedale di Baggiovara, a Modena, è stato tra i primi a prestare soccorso ai pedoni investiti sabato scorso a Modena dal 31enne Salim El Koudri al volante della sua Citroen C3.



‘Ero in centro città per fare delle compere per la casa, in un negozio, quando – racconta all’ANSA il medico – ho sentito il rumore di un forte impatto. Sono uscito e ho visto una donna con le gambe amputate. Così ho subito preso dei guanti e, insieme a un’infermiera, l’ho raggiunta cercando di fermare l’emorragia con la mia cintura. Lo stesso ha fatto l’infermiera. Mi sono girato e ho visto altre persone a terra. A quel punto sono andato a controllare come stessero, se fossero coscienti e respirassero. Ho fatto rivalutazioni continue fino a quando non è arrivata la prima ambulanza che ho diretto verso la donna con le gambe amputate, la paziente in condizioni peggiori (ora è estubata e cosciente; ndr)”