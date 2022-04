Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’Atalanta Football Camp organizzato in collaborazione con la Giovane Ancona.

Da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio una settimana di gioco, amicizia e tanta esperienza per bambine e bambini dai 6 ai 14 anni. Appuntamento presso il nuovissimo Campo Nelson Mandela di Ancona, lungo Via Montagnola, struttura moderna e molto facile da raggiungere.

“Continua anzi cresce la collaborazione oltre all’amicizia con l’Atalanta – ha dichiarato il Presidente Diego Franzoni – un settore giovanile tra i migliori in Italia che condivide con noi progetti, tecniche di allenamento ma soprattutto il valore educativo a sostegno dei giovani talenti.

La quota d’iscrizione prevede una full immersion di una settimana con i migliori allenatori di settore, tra pallone e giochi, dalle 8:30 alle 18:30 assicurazione, pranzo e merende, attività tecnica e ricreativa, pagellina finale e kit d’abbigliamento Atalanta firmato Joma.

Le iscrizioni si possono effettuare online dal sito www.atalantacamp.it.