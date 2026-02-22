Incidente in montagna nel primo pomeriggio sul Monte Catria, in provincia di Pesaro Urbino. Un ragazzo di 16 anni è scivolato durante la discesa lungo il sentiero che scende dalla Croce di Vetta, riportando un trauma a una gamba che gli ha impedito di proseguire autonomamente.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico Marche. I tecnici del Cnsas, già in guardia attiva al Rifugio Capanna dei Porci come presidio avanzato di soccorso, hanno raggiunto rapidamente l’area dell’incidente per le prime valutazioni e per mettere in sicurezza il giovane.

L’operazione si è svolta a supporto dell’elisoccorso Icaro 02, che ha calato con il verricello il medico e il tecnico di elisoccorso. Il sedicenne è stato stabilizzato, recuperato sempre con verricello e trasferito in ospedale per gli accertamenti. A supporto anche una squadra dei Vigili del Fuoco. La presenza del presidio in quota ha consentito un intervento rapido in una zona particolarmente frequentata.